Non è la panchina ad essere più lunga. Èche fa più affidamento sulle riserve. Questo quanto emerge dal focus di oggi del Corriere della Sera sulla. La rivoluzione estiva sul mercato ha portato tanti nuovi innesti, ma anche tanti addii. Col risultato cheE in virtù di essa è automaticamente lievitato il minutaggio delle cosiddette seconde linee.Akpa Akpro, per esempio, nelle prime 7 partite dello scorso torneo, dando così spazio anche a Casale e Gila.- che addirittura era una riserva, mentre oggi è titolare -fino alla settima giornata, mentre, mentre lo spagnolo, pur scendendo di parecchio - complice il problema alla caviglia, che lo ha tenuto fuori per due settimane - ne ha messi insieme comunque 172, dimostrandosi un elemento più che affidabile da subentrato.L'unico ruolo dove il fenomeno si è verificato al contrario è quello della punta.mentre l'anno scorsonelle prime uscite stagionali. Ma considerando gli acciacchi che il numero 17 sta accusando in questo periodo, è molto probabile comunque che - provando soluzioni tattiche alternative - l'impiego di un'altra riserva come Cancellieri possa aumentare parecchio.