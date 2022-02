Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media ufficiali del club biancoceleste:



COPPA ANTISPORTIVA "Sia noi che loro arriviamo con i presupposti giusti. Loro hanno vinto un derby che dà tanta benzina, ma anche noi abbiamo vinto una partita importante. Dispiace che questa competizione sia tra le più anitsportive del mondo, con sorteggi che non si capisce come e dove vengano fatti. Una manifestazione fatta per favorire le tv facendo andare avanti solo le favorite.



PARTITA A SÉ "Noi dobbiamo andare a giocarcela a tutti i costi, contro una squadra che si sta giocando uno scudetto non sarà facile. Noi siamo cambiati sicuramente tanto, ma bisogna veder anche loro quanto sono miglirati anche se avevano meno margini visto che stanno insieme da più tempo ed erano già ad un ottimo livello. Ma le partite a eliminazione diretta fanno storia a sé, dificile dire che partita possa venir fuori".



OBIETTIVI "Sulla formazione non ho ancora idea. Dovremo fare una partita senza condizionamenti. In campionanto avevamo perso in maniera netta, ma non dobbiamo farci condizionare. dovremo avere tanta motivazione perché noi in campionato siamo nella terra di nessuno e la coppa può divnetare un obiettivo importante. Finché la situazione non sarà più chiara per noi, dobbiamo spararci per forza tutte le cartucce in tutte le manifestazioni".