Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Milan a Mediaset:



"Non so cosa non abbia funzionato, eravamo spenti, spero sia stato un calo fisico. Stasera siamo tornati agli antichi difetti. Negli ultimi mesi gli alti e bassi non c'erano stati. A Milano col Milan si può perdere, ma mi aspettavo una partita diversa in un momento che per noi era positivo".



COPPA ANTISPORTIVA - "Non mi piace il format, ma non c'entra nulla con la partita. La Coppa più venduta è l'FA Cup, che mette dentro tutti in un sorteggio pubblico e in diretta tv. Questo dà un altro fascino alla manifestazione, invece qui è tutto studiato per far arrivare in fondo le migliori".



IMMOBILE - "E' un colpo forte sul collo del piede, speriamo di recuperarlo subito. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, non si possono clonare i giocatori. Il mio Napoli aveva qualità di palleggio superiori, noi siamo altri e dobbiamo fare del nostro meglio".