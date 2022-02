Il programma della Coppa Italia prosegue con il secondo quarto di finale: a San Siro si gioca Milan-Lazio, con la vincente attesa dall'Inter in semifinale. Di seguito gli episodi arbitrali della sfida tra i rossoneri di Pioli e i biancocelesti di Sarri, analizzati da Calciomercato.com:



MILAN-LAZIO: SOZZA

Assistenti: TOLFO - VONO

IV uomo: COSSO

Var: MASSA

Avar: BINDONI



Primo tempo



Minuto 15: Luiz Felipe entra in scivolata su Theo Hernandez che era fuggito sulla fascia sinistra: intervento in ritardo, giallo inevitabile per il centrale italo-brasiliano.



Minuto 22: Doppio episodio, con il Milan che chiede un rigore per mani di Zaccagni in area; poi lo stesso esterno viene steso da Tonali che non può evitare l'ammonizione. Entrambe corrette le decisioni di Sozza, dato che il braccio di Zaccagni era aderente al corpo.



Minuto 35: Immobile scatta in posizione regolare, anticipa Maignan sul primo tocco e cade a terra. Niente rigore, l'attaccante si rialza e non protesta perché il contatto col portiere non c'è stato.