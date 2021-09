Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla a Dazn prima della partita contro il Milan: “Immobile ha fatto qualche giorno a parte, poi si è allenato con noi e oggi gioca perché sta bene. Basic e Zaccagni in campo? Non so se giocheranno, vediamo l’evoluzione della partita. Devono fare il loro percorso. Ancora non abbiamo una grande capacità di stare alti, dovremo farlo meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci sono partite che ce lo permettono di più e altre meno".