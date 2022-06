Serve anche un terzino sinistro alla Lazio. Non è una priorità assoluta - come invece sono i centrali di difesa - ma tecnico e società concordano sull'inserire un altro elemento da alternare con Marusic. Meno accordo c'è invece sui nomi. Lotito e Tare, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbero un profilo giovane - Beruatto del Pisa e Paulinho del Santos sono i due nomi circolati nei giorni scorsi, ma non le uniche opzioni - Sarri, al contrario, preferirebbe un profilo più esperto. Per questo il toscano insiste per Emerson Palmieri.



L'esterno ex Roma, ora al Chelsea, è reduce da una buona stagione in prestito al Lione, che però non ha esercitato l'opzione di acquisto definitivo. Ai Blues l'Azzurro è chiuso dalla tanta concorrenza sulle fasce. Ha un contratto fino al 2024. Il club londinese è disposto a cederlo, ma vuole monetizzare al massimo: 15 milioni la richiesta. Tanti per i biancocelesti che, sempre secondo il CorSport, potrebbero però fare un tentativo per un prestito con diritto di riscatto.