Clima frizzante in casa Lazio. I nuovi arrivi dal mercato hanno portato una ventata di positività e ottimismo in tutto l'ambiente biancoceleste. E anche mister Sarri sembra gradire particolarmente questa freschezza. Tanto che oggi, con un intervento di straforo in radio ha mandato in visibilio tutti i tifosi sul web.



Da diverse ore rimbalzano audio e video su tutti i social dell'urlo che il toscano ha fatto in diretta su Radiosei. Un tifoso lì ad Auronzo, mentre era intervenuto al telefono durante il consueto talk show in tarda mattinata, ha passato a sorpresa il cellulare al mister, intento a firmare autografi. Questi, colto alla sprovvista ha urlato: "Forza Lazio, sempre!"