Se la rosa per la prossima stagione sarà rivoluzionata, qualche tassello la Lazio potrebbe pescarlo in casa propria. Quasi mezza squadra, per vari motivi, lascerà Formello in estate. Pensare ad un numero in doppia cifra di acquisti sul mercato è arduo per le casse biancocelesti, per questo Sarri ha una grande opportunità nel finale di campionato: valorizzare qualche talento tra i giovani aquilotti.



Ne parla oggi il Corriere dello Sport. In pianta stabile in prima squadra ci sono già Raul Moro e Luka Romero, che si sono riagliati qualche presenza quest'anno. Potrebbero essere raggiunti da altri due elementi della primavera come Bertini e Floriani. Entrambi per altro già inseriti nella lista UEFA di questa stagione. Il primo è una mezzala, classe 2002, le cui potenzialità erano già state apprezzate ad Auronzo dal mister toscano. L'altro è un 2003, terzino di spinta, mancino per giunta, proprio il ruolo dove numericamente già oggi ci sono le maggiori carenze. Martusciello, allenatore in seconda della Lazio, è rimasto particolarmente colpito dalla crescita tecnica osservata questanno nei due ragazzi e ne sta parlando col tecnico. Che sia arrivato il loro momento per fare il salto di qualità?