dopo il derby hanno tirato fuori la testa tutti quelli che, fino ad oggi, hanno taciuto o minimizzato o dato voti decorosi alle varie sessioni di mercato dicontribuendo a costruirne un'immagine vincente.Li aspettavamo: dopo il derby perfinodopo l'hype Mourinho caduti in stato catatonico come il loro gioco, sono riemersi, probabilmente dagli stessi anfratti dove invece erano impegnati a studiare il momentumche dal giorno 1 - forse perché spesso coincidenti con vedove di precedenti gestioni o collusi con altri attori -Li aspettavamo: dopo il derbyi giornali che ci sticazzavano prima ci sticazzano ancora. Era facile da prevedere, li aspettavamo.Quello che era invece piuttosto inaspettato è questo incredibileIl nostro presidente all'improvviso sembra essere assiso nel cielo dei padrenostri, investito di aura divina, unico deus ex machina capace di sbrogliare l'indicibile matassa che le relazioni dentro Formello hanno scaricato su questa società e questa squadra.avrebbe il potere di rifondare, di investire, perfino di risolvere con un tocco taumaturgico la diatriba ossuta tra ds e allenatore.miracolosamente i soldi di Abramovich vengono investiti in luculliane sessioni di mercato, e laNon capisco come si possa farema vale la pena mettere insieme due o tre punti:, ha genuine passioni, improvvisi cambi di umore, ama quando i suoi sottoposti baccagliano, ama fare bella figura e usare la Lazio come piedistallo per la sua strategia di potere e di scalata sociale. Non è una macchietta, è un imprenditore di potere che di potere ne sa, ma di certo non è manco un santone.In questo caos, non riesce a mettere la parola fine, si tiene stretto sotto l'ascella il contratto di Sarri che in teoria era fatto,o non sa come fare. Se ci tiene davvero, non è che lo stia proprio sbandierando. Se ha a cuore qualcos'altro, se si è perfino affezionato a questa sua creatura, come vogliono farci credere, lo dimostri cambiando in società, facendo lavorare gente che di calcio ne sa davvero, costruendola sta benedetta società anche lato tecnico,Migliori i processi, sistemi la comunicazione, dedichi alla Lazio la cura manageriale che ha per altre realtà e altre mire. Altrimenti almeno smetta di posare in candide vesti, circondato da putti che gli insufflano da auree trombette complimenti e giustificazioni. Le corti, la storia lo insegna, fanno solo danni a chi deve decidere.