Maurizio Sarri, alla vigilia di Udinese-Lazio, presenta la gara a Lazio Style Channel: "Cosa ci portiamo dietro dalla partita con il Porto? La personalità e la determinazione, ma l'Europa League è un capitolo a parte. Dobbiamo pensare al campionato e non ripetere gli stessi errori del passato. Domani vedremo se abbiamo fatto un passo in avanti a livello di mentalità".



IMPORTANZA DEL RITIRO - "Queste situazioni sono difficilmente prevedibili. A livello logistico, era difficile tornare dal Portogallo, rimanere 7-8 ore a Roma e poi ripartire. Speriamo che questa soluzione del ritiro ci dia qualcosa in più a livello fisico e mentale".



UDINESE - "E' una partita difficilmente materialmente e mentalmente, nei due incontri che abbiamo fatto con l’Udinese quest'anno abbiamo sempre pareggiato. E poi in questa stagione, dopo l'Europa League, abbiamo sempre avuto problemi con squadre come Bologna, Verona o Sassuolo. Le difficoltà sono palesi".