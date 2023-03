Per la trasferta in Olanda di giovedì la Lazio dovrà fare a meno di Hysaj e Patric. Il primo aveva accusato dolori già a fine primo tempo a Bologna e oggi non si è allenato per via di una caviglia ancora gonfia. Il secondo, assente pure lui nella seduta di questo pomeriggio, è ancora alle prese con problemi alla schiena. La coppia centrale per il ritorno degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar vedrà quindi uno tra Casale e Romagnoli al fianco di Gila.



Immobile intanto oggi ha ripreso a correre, dopo aver lavorato in palestra ieri. Non ci sarà in Europa, ma resta viva la speranza di vederlo almeno in panchina per il derby. Decisivi gli accertamenti che effettuerà nei prossimi giorni.