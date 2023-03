Trasferta in Olanda, ma con la testa al derby. Come ha detto, lache andrà ada cercare di ribaltare l'1-2 subito all'Olimpico all'andata dovrà fare necessariamente i conti con la sfida contro la Roma di tre giorni dopo. Per questoIn difesa davanti a Maximiano ci sarà Gila insieme a Patric se quest'ultimo darà garanzie fisiche sufficienti. Nei giorni scorsi infatti aveva accusato qualche dolore alla schiena. Sulle fasce possibile staffetta tra Marusic e Lazzari, mentre dall'altro lato. Da capire se dall'inizio o a partita in corso. A centrocampo Vecino è sicuro del posto. Uno tra Milinkovic e Luis Alberto riposerà sicuramente, ma non è da escludere che possano farlo entrambi, lasciando spazio a Basic e Marcos Antonio. Davanti ci sarà spazio per Cancellieri e Romero, anche se non insieme dal 1'. Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro si giocano gli altri posti, ma è già in programma una rotazione tra loro, senza dover restare in campo per 90 minuti, più eventuali supplementari.Al di là delle parole e del turnover,Deve per forza gestire le energie della rosa in questo momento delicato della stagione, ma resta ferma la volontà di passare il turno.Anche se l'obiettivo principale rimane della stagione la qualificazione in Champions League, la Conference è per la società e per lo stesso tecnico un torneo da onorare al meglio, fino alla fine.