Nuovo colloquio di mercato tra Sarri e Tare. Lo riporta oggi Il Messaggero, nelle pagine sportive dedicate alla Lazio. Il tecnico biancoceleste è in pressing sul ds per i nomi da puntare in estate.



DIFESA Il reparto arretrato è totalmente da rifondare. Ad oggi sono in scadenza Strakosha, Patric e Luiz Felipe. In più, Reina e Acerbi non sono affatto certi di proseguire la loro avventura in biancoceleste. In lista per rimpiazzarli, si legge sul quotidiano, ci sono Carnesecchi e Sergio Rico per la porta, Casale e Romagnoli come centrali. In più, scrive la medesima fonte, ci sarebbero stati nuovi contatti diretti tra il mister e Emerson Palmieri - in prestito al Lione, ma di proprietà del Chelsea - per convincerlo a valutare un eventuale trasferimento a Roma.



MEDIANA Non solo il reparto arretrato. Nella elenco dei profili graditi al tecnico toscano ci sono anche rinforzi per il centrocampo. A giugno anche Lucas Leiva finirà il suo contratto con la Lazio. Per sostituirlo Maxime Lopez e Vitinha sarebbero l'ideale, ma qui entra in gioco la non indifferente questione dei costi. Discorsi che saranno affrontati concretamente solo tra qualche mese, ma su cui è necessario iniziare a ragionare già da oggi. Per questo Sarri preme sull'acceleratore.