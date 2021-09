Tempo di rientri in casa Lazio e tempo di doppia seduta a Formello. Per recuperare il tempo perso dei nazionali mister Sarri ha programmato due allenamenti quest’oggi, entrambi sempre con un'unica protagonista: la tattica. Stamattina dalle ore 10 circa sono scesi sul campo centrale solamente i difensori. Il Comandante prosegue settando la propria retroguardia. Ancora vanno oliati alcuni automatismi nel passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4.



MARUSIC E LAZZARI IN GRUPPO - Visto il prossimo impegno quindi, il Comandante anche oggi, così come accaduto per l’intera pausa nazionali, lavorerà al dettaglio sia sui principi tattici del suo 4-3-3, sia su quelli del 4-2-3-1 del Milan. Intanto stamattina sono arrivate due notizie importanti per i biancocelesti. In primis il rientro di Marusic dagli impegni col Montenegro. Il terzino ha agito sulla fascia destra nella difesa completata da Patric, Radu e Kamenovic, anche lui appena rientrato dalla rassegna con la Serbia u21.



L’altro rientro da sottolineare è quello di Lazzari. L’ex Spal aveva dato segnali ottimi durante gli ultimi due allenamenti differenziati e oggi è tornato in gruppo. Già smaltita quindi l’elongazione al polpaccio destro, anche se mister Sarri ci andrà con i piedi di piombo per la sfida di domenica a San Siro. Per questo al momento rimane leggermente in vantaggio Marusic per l'out destro. La squadra, stavolta per intero, tornerà in campo nel pomeriggio per la seconda seduta odierna.