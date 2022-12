Sta abbandonando l'integralismo Sarri da quando è alla Lazio. Termine affibbiatogli da altri, che a lui non è mai piaciuto, da un anno e mezzo sembra ormai non calzargli più, né in campo, né fuori, nel rapporto con la società.



Come scrive oggi il Corriere della Sera, ha saputo adattare il suo 4-3-3 alle caratteristiche di un attaccante come Immobile, per sfruttare la profondità. Mentre in assenza del bomber il gioco si è basato più sul palleggio. Ma anche nel confronto costante con la dirigenza, il toscano sembra aver capito quali sono i limiti e le possibilità. Parlando di mercato, ha ormai accettato la realtà di non poter vedere soddisfatte tutte le sue richieste e di doversi a sua volta adeguare a tirar fuori il meglio possibile da ciò che ha a disposizione. Ha capito insomma che una Lazio sarriana si può costruire solo nel tempo.