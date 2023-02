"Ogni anno è storia a sé. Mi ricordo che nel 2020 c'era la Lazio dietro di noi di uno o due punti e l'Inter era quarta. La Lazio era uscita dalle Coppe, ma i dirigenti della Juve mi dissero di concentrarmi solo sui nerazzurri, perché la Lazio non ce l'avrebbe fatta".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Cluj , Maurizio Sarri ha rivelato un retroscena sulla stagione 2019-2020, quando era alla Juventus. Alla domanda sull'opportunità o meno di lasciar perdere le coppe per concentrarsi solo sul campionato (come fece la Lazio di Inzaghi in quella stagione) il tecnico toscano ha detto: