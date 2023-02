Trenta milioni seduti stabilmente in panchina. Come fa notare questa mattina Il Tempo, a tanto ammonta la spesa fatta in estate dalla Lazio per Maximiano, Mario Gila, Marcos Antonio e Cancellieri. Quattro uomini che finora non sono riusciti a ritagliarsi spazio con continuità in biancoceleste e che nel 2023 sono totalmente spariti dai radar di Sarri. Il tecnico toscano però in Conference League ha l'opportunità di rilanciarli. Difficile che possano partire tutti e 4 da titolari domani contro il Cluj (in particolare Mario Gila e Cancellieri): Maximiano avrà un'altra chance dopo l'errore contro la Juve ed è l'unico quasi sicuro del posto, per gli altri tre sembra più probabile un impiego a partita in corso. Molto dipenderà però dalla rifinitura di oggi pomeriggio.