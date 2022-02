La Lazio si prepara ad affrontare la seconda trasferta in cinque giorni. Mercoledìi biancocelesti andranno a Milano per sfidare il Milan nei quarti di Coppa Italia e Sarri prova a gestire le forze dei suoi uomini, visti i tanti impegni di questo mese . Il sergente non è comunque in dubbio per la sfida. Anche Patric non era col gruppo questo pomeriggio, mentre Acerbi è ancora alle prese con i problemi al flessore e Akpa Akpro lavora a parte per recuperare la forma dopo un mese di stop.