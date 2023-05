Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, analizza così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 sul Sassuolo: "Abbiamo sofferto dopo aver fatto 30/35 minuti di alto livello, una delle più belle prestazioni stagionali. Purtroppo siamo arrivati alla fine del primo tempo con un solo gol di vantaggio contro una squadra brava nel palleggio, siamo rimasti lucidi e abbiamo gestito bene il finale".



"Immobile molto nervoso? Non ci ho parlato, Ciro lo sto facendo giocare per farlo tornare in condizione perché abbiamo bisogno di lui al cento per cento. Adesso non lo può essere, chiaro che non può giocare tre volte 90 minuti in una settimana con tre partite. Penso che le rotazioni ci possono far bene, poi ci sono rotazioni e rotazioni. Dietro posso dare continuità, avremo bisogno di farle davanti perché lì è importante sempre avere la gamba. In quel reparto sinceramente siamo un po' corti".



"Super difesa? Ne avevamo presi così tanti l'anno scorso che ci bastavano. Quest'anno abbiamo preso difensori più adatti alle nostre caratteristiche, è cresciuta tutta la squadra sotto questo aspetto".



"Lo scudetto del Napoli? Sono contento perché da bambino ero tifoso del Napoli e mi dà gusto, un minimo di giramento c'è perché mi sarebbe piaciuto arrivarci a me. Magari con la Lazio? Sarà lunga, vedremo se riuscirò ad allenare abbastanza".