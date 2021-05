Maurizio Sarri è la prima scelta della Lazio per il dopo Simone Inzaghi, andato all'Inter al posto di Antonio Conte. Secondo Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha incassato un primo sì dall'allenatore ex Juve e Napoli, che incontrerà nelle prossime ore.



Intanto i biancocelesti tengono vivi i contatti con Italiano (Spezia) e Gotti (Udinese), le altre piste alternative portano agli ex calciatori Fabio Liverani, Sinisa Mihajlovic (Bologna) e Sergio Conceiçao (Porto).