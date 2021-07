Maurizio Sarri sogna Lorenzo Insigne alla Lazio. Come scrive Il Messaggero, Ciro Immobile, grande amico del capitano del Napoli, in vacanza gli ha parlato molto dei biancocelesti, con Lotito che ha già effettuato un timido sondaggio con Aurelio De Laurentiis. In scadenza nel 2022, Insigne settimana prossima incontrerà il presidente dei partenopei per discutere il futuro.