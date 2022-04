C'è Loftus-Cheek nei pensieri di Sarri per il dopo Milinkovic. Se il centrocampista serbo - come tutto fa presagire - sarà ceduto in estate, il tecnico toscano vorrebbe il 26enne inglese per sostituirlo. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, evidenziando anche la situazione attorno al calciatore del Chelsea.



LA SITUAZIONE - In stagione ha collezionato 31 presenze con i Blues, ma non sempre da titolare. Tra scelte tecniche e problemi col Covid, quest'anno non ha trovato continuità in campo, considerando anche la tanta concorrenza nella rosa di Tuchel. Ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ogni valutazione sul suo futuro non può prescindere da come e se verrà concesso al club londinese di muoversi sul mercato, per via delle restrizioni imposte ad Abramovich. Anche il fatto di essere extracomunitario può essere un ostacolo, è anche vero però che la Lazio opererà molto in uscita e potrebbe quindi eventualmente liberare una casella.



I COSTI - Il costo dell'operazione, secondo il quotidiano, non dovrebbe essere insostenibile per le casse biancocelesti. Soprattutto se si valutasse l'opzione di un prestito con diritto di riscatto. Altro discorso invece è l'ingaggio. Al momento il ragazzo percepisce 3,5 milioni a stagioni. Quelli, sì, troppi per gli standard dei capitolini. Ma se è vero che a giugno saranno in molti a salutare Formello, non è escluso che una parte del monte ingaggi risparmiato possa essere subito reinvestita per i nuovi innesti di cui Sarri avrà assoluto bisogno.