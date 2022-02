La Lazio si è risollevata sabato pomeriggio contro il Bologna lanciando un segnale forte dopo il tracollo in coppa Italia contro il Milan. Sarri è consapevole che la strada per arrivare a una squadra in linea con la sua idea di calcio è ancora molto lunga e si aspetta una mano da Tare e Lotito per migliorare la rosa. Un processo che si è arrestato a gennaio, con il noto immobilismo sul mercato che aveva portato alla contestazione dei tifosi, ma che potrebbe avere un nuovo impulsò a partire dalla prossima estate. Il tecnico ha segnalato le linee guide: un portiere, un paio di difensori centrali, un vice-Immobile e un regista. È proprio su quest’ultimo ruolo si segnalano dei movimenti interessanti su un profilo che tanto piace anche Mourinho: Maxime Lopez del Sassuolo.



CONTATTI IN CORSO - Lucas Leiva è destinato a salutare la Capitale a giugno quando gli scadrà il contratto per fare ritorno in Brasile. Sarri al suo posto vorrebbe un giocatore veloce di pensiero e abile nel gioco corto, caratteristiche che Maxime Lopez incarna pienamente. Ecco perché l’ex Marsiglia è un obiettivo chiaro della Lazio. I primi contatti, sotto traccia, sono già andati in scena nelle scorse settimane. La valutazione del 24 enne centrocampista francese è tra i 15 e i 20 milioni di euro, il club biancoceleste fa sul serio e ha già programmato un primo contratto con il Sassuolo.