Maurizio Sarri vorrebbe Marcos Alonso alla Lazio come rinforzo nel mercato di gennaio, secondo AS. L'arrivo del terzino spagnolo ai biancocelesti sarebbe molto improbabile in quando il Chelsea non avrebbe un altro sostituto in rosa per sostituire l'infortunato Chilwell, in più l'ex Fiorentina è molto apprezzato da Tuchel.