Primo match della 32esima giornata in Serie A: la Lazio ospita il Sassuolo all'Olimpico. Arbitra Di Bello, coadiuvato da Galetto e Imperiale, con Di Martino quarto uomo e Aureliano al Var. Longo è l'assistente Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola.



8' Rete del Sassuolo con Raspadori, che va in gol dopo un rimpallo a favore. L'attaccante emiliano riceve in area dopo un tocco dubbio tra Parolo e Bourabia: l'arbitro Di Bello, tuttavia, giudica dell'attaccante neroverde l'ultimo tocco e annulla per fuorigioco.



23' Ammonito Parolo per un fallo su Djuricic.



51' Cartellino giallo per Muldur a causa di un intervento su Jony.