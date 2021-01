Dopo le partite di venerdì, di ieri e del pomeriggio, in attesa del posticipo, continual'ultima per quanto riguarda il girone d'andata: allo Stadio Olimpico di Roma ladi Simonericeve ildi Roberto, in quella che è a tutti gli effetti una sfida per l'Europa. Situazione e morale diametralmente opposto, però, per le due squadre: i capitolini sono reduci dalla vittoria nel derby, dal passaggio del turno in Coppa Italia e cercano la quarta vittoria consecutiva, che li rimetterebbe in piena lotta per un posto nella prossima Champions League; gli emiliani invece arrivano dall'eliminazione dalla Coppa per mano della Spal e dal sofferto pareggio contro il Parma, ma soprattutto da due gare senza vittorie, che li hanno fatti sprofondare all'ottavo posto a .-1 proprio dai biancocelesti, dopo un inizio da record: obiettivo è quello di provare a ritornare a competere per l'Europa. Sfida nella sfida, quella tra i due centravanti azzurri, in lotta per una maglia da titolare ai prossimi Europei: da una parte Ciro12 gol finora, dall'altra Ciccio, fermo a 6.- Lazio e Sassuolo si sono sfidate 14 volte in Serie A: otto vittorie biancocelesti, tre neroverdi e tre pareggi il bilancio complessivo. La Lazio ha realizzato 31 gol in 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A, per una media di 2.2 a partita: solo Juventus (38) e Atalanta (36) hanno segnato di più ai neroverdi. Il Sassuolo ha vinto l’ultimo confronto di Serie A con la Lazio e potrebbe arrivare a due successi di fila contro i capitolini per la seconda volta, dopo aver vinto gara di andata e ritorno nel 2015/16. Il Sassuolo ha perso otto partite di Serie A contro la Lazio (3V, 3N): solo contro Juventus (11), Atalanta e Milan (nove) i neroverdi hanno perso di più, ma in questo campionato hanno già giocato e perso contro tutte le tre le squadre. Lazio e Sassuolo hanno già giocato tre volte alle 18:00 in Serie A, con una vittoria biancoceleste e due pareggi nel parziale.