Lazio - Sassuolo: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Il campionato dellasi chiuderà all'Olimpico contro ilil 26 maggio - una data a suo modo sempre particolare nell'ambiente biancoceleste - alle 20:45. Un anno fa in quella giornata i biancocelesti festeggiavano il decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e, soprattutto, il secondo posto in campionato. 366 giorni dopo Immobile e compagni dovranno cercare di chiudere il meno peggio possibile una stagione fatta di alti e bassi, che ha fatto scivolare la squadra al settimo posto. Ci sarà anche l'ex allenatore Sven Goran Eriksson a prendersi l'abbraccio del pubblico che tanto fece esultare a fine anni '90. Vietato steccare quindi per gli uomini di Tudor contro i neroverdi, già retrocessi, ma che non hanno assolutamente intenzione di fare solo gli sparring partners.

Con più nulla da chiedere alla stagione, Ballardini potrebbe concedere spazio a qualche giovane in rampa di lancio. Lipani è il favorito per partire dall'inizio in coppia con Obiang a centrocampo. Complici anche la squalifica di Matheus Henriquee l'indisponibilità di Berardi, Castillejo ed Erlic, il Sassuolo potrebbe anche presentarsi in campo con un modulo molto diverso da quello con la difesa a tre visto nelle ultime uscite. Dall'altra parte Tudor vuole mantenere alta la sua media punti in questo finale di stagione (2,2 a partita) e continuare a gettare basi solide per l'anno prossimo. Senza Casale, fermato dal giudice sportivo, torna Romagnoli al centro della difesa. In attacco Felipe Anderson giocherà la sua ultima partita con l'aquila sul petto. Confermata inoltre la staffetta Immobile-Castellanos: stavolta toccherà al capitano biancoceleste scendere in campo dal 1'.

: Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Felipe Anderson; Kamada, Zaccagni; Immobile. Allenatore: Igor Tudor: Cragno; Missori, Kumbulla, Ferrari, Viti; Lipani, Obiang; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini