In casa Lazio si pensa all'Inter, e scatta il toto-infermeria. I recuperi in cui spera Inzaghi sono 3: Parolo, Luis Alberto e Immobile. Per l'attaccante ,come riporta il Corriere dello Sport, gli esami hanno dato esito positivo. Il protocollo riabilitativo continua, aumentano le speranze di vederlo.



INFERMERIA - Notizie meno incoraggianti sono giunte invece dal fronte Parolo. Sarà il campo a testare le sue condizioni, ma ad oggi sembra essere più indietro rispetto alle previsioni. Ad oggi la sua presenza contro l’Inter è in forte dubbio. Per Lukaku solita infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Anche la situazione del belga è oggetto di continuo monitoraggio: Inzaghi spera di riaverlo contro l'Inter. Luis Alberto spera, per lui le possibilità di giocare sono ridotte al lumicino, è tornato nella capitale dopo aver svolto un protocollo riabilitativo in Spagna.