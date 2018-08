Marcel Schmelzer, terzino del Borussia Dortmund, ex compagno di Ciro Immobile, parla dell'attaccante della Lazio a gazzetta.it: "Abbiamo saputo dell’ottima stagione di Immobile con la Lazio, Segnare 41 gol è davvero eccezionale. Noi che abbiamo giocato con lui a Dortmund siamo felici dei suoi successi, se li merita. Che sia un ottimo attaccante lo sapevamo, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Un bomber però deve anche sentirsi a proprio agio, avere la fiducia dell’ambiente e la Lazio evidentemente per lui è la squadra giusta".