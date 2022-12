La pista Schulz per la Lazio è percorribile, ma non a gennaio. Secondo la Bild i colloqui per un possibile trasferimento del terzino sinistro del Borussia Dortmund a Roma ci sono effettivamente stati nei giorni scorsi. La proposta però, diversamente a quanto si ipotizzava, non sarebbe per un prestito di sei mesi, bensì per un trasferimento a partire dalla prossima estate. La testata tedesca infatti parla in maniera certa del fatto che il ventinovenne dei gialloneri non si muoverà in questa sessione di mercato.