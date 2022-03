Le mancate proteste sono l'emblema della sconfitta. Nel derby la Lazio ha pagato un atteggiamento presuntuoso, ingiustificato per altro dalla classifica, e nemmeno una gomitata in faccia a Milikovic ha scosso i biancocelesti. Così Repubblica oggi spiega le radici di un KO che ha mandato su tutte le furie l'ambiente laziale più per la prestazione che per il risultato.



"Loro avevano più fame", il virgolettatodel pensiero della squadra a fine partita riportato sul quotidiano. Il processo però non coinvolge solo loro. Sul banco degli imputati c'è anche Sarri, incapace di trasmettere ai suoi il fuoco necessario per affrontare una partita del genere. Le colpe della società invece partono da lontano, per aver dato in mano al mister una rosa a fine ciclo con tanti giocatori in scadenza. In estate sarà rinnovamento totale, con almeno un portiere nuovo, due difensori, un terzino, un mediano, un'ala e un attaccante. Bisognerà però fare i conti con il bilancio, l'indice di liquidità e quanto si riuscirà a incassare dalle cessioni. Sarri chiede garanzie. Lotito di rinnovo non parla più da Natale. Centrare l'obiettivo Europa è ora l'obiettivo minimo per gettare le basi per il futuro. Farlo arrivando sopra la Roma potrebbe in parte rimediare alla brutta figura di domenica scorsa.