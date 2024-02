Lazio, scricchiola la panchina di Sarri: Lotito riflette sul futuro del tecnico

Riflessioni in corso in casa Lazio sul futuro di Maurizio Sarri. Fino a oggi la società non aveva mai messo in discussione il tecnico toscano. I dubbi sulla sua permanenza o meno erano solo di natura personale, perché Lotito aveva sembre ribadito la piena fiducia nell'allenatore e nella squadra e la volontà di proseguire il progetto inisieme all'ex Juve, Napoli e Chelsea. Dopo il ko di Bergamo invece la situazione sta mutando. Lo riferisce stamattina Repubblica.



Il patron biancoceleste per ora non considera l'ipotesi esonero - un eventualità verificatasi per altro molto raramente sotto la sua presidenza - ma lo scenario non è da escludere totalmente. Soprattutto se ci fosse anche solo il sentore che il tecnico avesse perso del tutto le redini dello spogliatoio. A fine stagione in ogni caso saranno tirate le somme dei tre anni e si deciderà la strada da prendere. Il contratto di Sarri scadrà nel 2025, ma a pesare grandemente sulla scelta di andare avanti insieme o meno saranno essenzialmente i risultati del campo con il piazzamento finale in campionato (l'obiettivo resta il quarto posto), la Coppa Italia e l'ottavo di Champions.