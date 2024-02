Atalanta-Lazio LIVE dalle 18: la scelta su Scamacca e Immobile, ci sono Pasalic ed Isaksen

Uno scontro diretto dal fortissimo sapore di Champions League quello delle 18, al Gewiss Stadium, tra Atalanta e Lazio. Entrambe ancora in credito del recupero delle rispettive partite rimandate per il cambio di programmazione imposto dalla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, la squadre di Gasperini e Sarri sono separate da appena 2 punti in classifica. I nerazzurri arrivano da 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre i biancocelesti sono in serie utile da 5 partite, con un bilancio di 4 successi ed un pari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Atalanta (3-4–1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Miranchuk.



Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, F. Anderson