Sembra esserci una piccola apertura per l'approdo di Filip Kostic alla Lazio. L'esterno serbo è tornato in auge per il mercato dei biancocelesti ed entro Ferragosto potrebbe arrivare la stretta finale. Qualora ci fosse quest'ultima però, la Lazio dovrebbe tagliare un extracomunitario, poiché già ne sono stati presi due (anche se non ufficializzati). Tra Felipe Anderson e Kamenovic è ovvio che la scelta ricada sul giovane serbo (stessa nazionalità di Kostic) che al momento non ha convinto molto Sarri. La Lazio sarebbe disposta ad ufficializzarlo per poi girarlo in prestito e come riporta La Gazzetta dello Sport attenzione ai contatti col Genoa.