L'11 titolare della Lazio che ha vinto a La Spezia è costato in tutto quanto il solo Abraham alla Roma o Lozano al Napoli. Ne parla stamattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, sottolineando i risultati del lavoro di Sarri pur con risorse economiche parecchio inferiori a quelle delle concorrenti.



42,5 milioni è la spesa complessiva per i giocatori scesi in campo al Picco, che poi sono di fatto quelli maggiormente impiegati dal tecnico toscano in stagione. Patric, Romagnoli, Hysaj e Cataldi sono costati 0, Luis Alberto 4 milioni, Milinkovic 12, Zaccagni 7, Provedel 2, Marusic 5,5, Immobile 9 e Felipe Anderson 3. Quest'ultimo per altro era stato venduto nel 2018 per 38 milioni, per poi essere ricomprato due estati fa. Ci sarebbe da aggiungere Casale (7,5 milioni all'Hellas), perché la sua esclusione tra i titolari venerdì sera è stata solo un eccezione. Ma anche così la cifra complessiva arriva sui 50 milioni. Imparagonabile a quanto speso dalle altre grandi. In generale, negli ultimi 10 anni, la società di Lotito è al decimo posto in Italia per investimenti sul mercato e il monte ingaggi attuale è il sesto della Serie A, dietro a Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli. Basterebbe questo per dare la misura dell'importanza del lavoro di Sarri per portare la squadra all'attuale secondo posto in classifica.