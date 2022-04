La Lazio torna subito al lavoro dopo la vittoriosa trasferta di Genova. Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per una seduta di scarico. In palestra chi ha giocato ieri al Ferraris. Sgambata sul campo per gli altri. Sarri da domani comincerà a lavorare alla prossima sfida - contro il Torino sabato alle 20:45 - e lo farà potendo contare sulla rosa al completo. Il pieno recupero di Luiz Felipe e Radu è stato certificato dalla loro presenza in panchina a Marassi. In settimana si lavorerà sulla condizione atletica per farli tornare al 100% in questo finale di stagione.