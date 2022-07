Seconda giornata diin Paideia. Alla vigilia della partenza per Auronzo di Cadore i calciatori dellaa turno si stanno presentando in clinica per gli esami e i test di rito. Ieri è stata la volta di Radu, Zaccagni e alcuni ragazzi della Primavera che saranno aggregati al gruppo per il ritiro. Oggi toccherà al resto della rosa.Dalle 8 di questa mattina è iniziato il viavai, aperto da due membri dello staff di Sarri e proseguito con l'arrivo di. All'ala spagnola i tifosi presenti lì fuori hanno chiesto a gran voce un altro gol alla Roma. Lui ha sorriso e salutato tutti prima di entrare. A scaglioni poi si sono presentati gli altri, conassalito da tutti i ragazzi, bambini e adulti per una foto con lui.