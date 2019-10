i solito, quando si parla di derby, quello romano tra Roma e Lazio viene sempre esaltato da chi l'ha vissuto. L'atmosfera, le coreografie, il tifo caldissimo: i protagonisti ricordano con piacere adrenalina e carica di una sfida non comune. Non tutti, a quanto pare.



GENTILETTI SUL DERBY - L'ex Lazio Santiago Gentiletti non la pensa proprio così. Alla Lazio non ha lasciato un segno indelebile, il difensore centrale argentino, che ha di recente dichiarato, ora che milita nell Newell's Old Boys, ai microfoni di Club 947 FM: "Newell's Old Boys - Rosario Central è più importante di Lazio - Roma. Qui a Rosario si tratta di calcio e niente di più".