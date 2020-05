La Lazio sta cercando attivamente un sostituto di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo non è sul mercato ma è appetito da grandi club, potrebbe arrivare un'offerta importante. Sul taccuino di Tare c'è il nome dell'astro nascente Dominik Szoboszlai. La concorrenza è alta, ma la Lazio si sta muovendo con attenzione. Non è l'unica.



MERCATO LAZIO - Il centrocampista ungherese, valutato circa 30 milioni di euro, ha recentemente rilasciato una video intervista in cui parla del suo futuro: "Ora è presto per parlare di mercato. Dicono che il Milan sia interessato al mio acquisto. Un passaggio in rossonero potrebbe essere il mio destino, chissà. Una cosa è certa, sceglierò pensando a ciò che è meglio per la mia carriera. La Serie A tuttavia è un campionato interessante. Ciononostante anche la Premier League e la Bundesliga lo sono. Ci sono diverse squadre pronte ad ottenere il mio cartellino. Sceglierò accuratamente”.