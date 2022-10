Inutile piangere sul latte versato.Lo dicono i numeri:. Ma non c'è tempo per rimuginarci sopra.La Lazio avrà una settimana di tempo per prepararsi ad affrontare l'Atalanta. Saranno gli unici sette giorni interi da qui alla pausa mondiale. Non possono essere sprecati a polemizzare sul fatto che. Servivadal mercato, vero. Bisognavadel numero 17, magari è vero anche questo. Ma se, considerando anche le avversarie affrontate fin'ora,. L'urgenza di Sarri ora è quella di trovare una soluzione per tamponare la sua assenza. Perché sopperire a uno con i suoi numeri è impossibile - come ha detto lo stesso tecnico nel post gara contro l'Udinese - ma trovare il modo di fare risultato ugualmente, facendo a meno di uno degli uomini migliori, è invece proprio uno dei compiti di un allenatore di una squadra di vertice.Un'alternativa non c'è. Né per caratteristiche, né per ruolo.Insomma, quanti altri Caicedo esistono nel calcio? Il falso 9, nel 4-3-3 di Sarri ha prodotto due vittorie, tre pari e due ko l'anno scorso in campionato in tutte le partite iniziate e finite senza il bomber. Più una sconfitta in Europa League. Da qui allo stop di novembre ci saranno otto incontri in totale, di cui cinque in Serie A. Tre saranno scontri diretti. Mantenere lo stesso andamento, provando a lasciare meno punti possibili contro le altre concorrenti nella parte alta di classifica, potrebbe non essere così drammatico come risultato. Ma non sarà affatto facile, perché dal punto di vista del gioco, tanto l'anno scorso, quanto nell'ora di gara con i friulani,Il brasiliano diventa prevedibile nei movimenti e il suo potenziale si dimezza. Lo dimostrano i tanti passaggi sbagliati, soprattutto nel secondo tempo., quando lo spagnolo venne annichilito da Bonucci e Chiellini.Fin qui però ha giocato da prima punta solo un paio di spezzoni finali di partita, senza incidere mai. Deve ancora crescere tecnicamente il classe 2002, per assimilare a pieno le richieste dell'allenatore, che comunque ne sta apprezzando la dedizione al lavoro in questi mesi. Ora la situazione mette il toscano alle strette. A lui la scelta se dare fiducia - e una grossa responsabilità improvvisa - all'ex Hellas o se insistere su altre strade già percorse, provando a superare un ostacolo enorme, per il quale non serve a niente avere rimpianti.