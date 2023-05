Loïs Openda è il prescelto per il ruolo di vice-Immobile. A scriverlo oggi è il Corriere dello Sport. Entrato in orbita Lazio negli ultimi giorni, il 23enne del Lens è però attenzionato anche dal Milan. Lotito, secondo il quotidiano, ha stanziato 20 milioni di budget per regalare a Sarri un centravanti da alternare a Immobile. Una cifra che si avvicina molto alla valutazione attuale del cartellino fatta dal club francese. Certo, se la concorrenza aumentasse ancora, il prezzo lieviterebbe di conseguenza e l'operazione si complicherebbe parecchio nell'ottica del club capitolino.