Un inizio di stagione ad alta tensione in casa Lazio. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato inevitabili strascichi. Non solo nella squadra, anche tra dirigenza e guida tecnica. Sui social è stato pubblicato un video in cui il presidente Lotito parla al telefono infuriato con Inzaghi. Parolacce, voce alta, il presidente se la prende con il mister: "Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre". Una telefonata che fotografa il momento no in casa Lazio, al termine di un calciomercato concluso senza grandi botti e con un inizio di stagione in salita, complice un calendario tutt'altro che semplice. E la tensione è alle stelle.