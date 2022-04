Sarri si aspetta almeno 4 acquisti per rendere la rosa competitiva per un posto in Champions League. Molto ruoterà intorno alla situazione di Milinkovic Savic, protagonista di 9 gol e 9 assist in campionato: dalla possibile cessione del forte centrocampista serbo potrebbero arrivare i soldi necessari per una grande campagna acquisti. Il primo colpo è già in programma: nei prossimi giorni è previsto un confronto faccia a faccia tra Tare, Lotito e l’entourage di Romagnoli per concludere un accordo che era già stato impostato a febbraio. L’attuale capitano del Milan è molto vicino al club biancoceleste.Considerando il probabile addio di Strakosha, per la Lazio è tempo di pensare a un sostituto conin cima alla lista di Sarri. Servono almeno 15 milioni di euro per convincere l’Atalanta. Per il centrocampo ci sono due nomi cerchiati in rosso:. Arriverà anche un vice-Immobile, una assoluta priorità sul mercato. Il sogno è quello di portare a Formello, l’alternativa può rispondere al nome didella Sampdoria.