Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, si fa sempre più improbabile la permanenza a Roma per Mateo Musacchio, difensore argentino arrivato dal Milan a gennaio ma che non ha convinto il club e il mister Simone Inzaghi. Pertanto, l'opzione di un eventuale rinnovo di contratto non verrà esercitata dai biancocelesti.