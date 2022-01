Il futuro di Kurzawa non sarà alla Lazio. A meno di improvvisi cambi di idee, i biancocelesti hanno deciso di non portare avanti i discorsi per un possibile approdo nella Capitale del 29enne terzino francese. Il PSG lo aveva proposto, ma il suo profilo non ha suscitato particolari entusiasmi a Formello, nonostante i costi contenuti dell'eventuale operazione, con i parigini disposti anche a pagarne parte dello stipendio.



Il club transalpino sta comunque cercando ancora una sistemazione per il classe '92. Negli ultmi giorni si è fatto avanti il Watford, che sta intensificando i contatti e sembra avere tutta l'intenzione di portare in Premier League il calciatore.