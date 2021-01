se parli dii ricordi volano verso il biennio 1999-2001 quando Pasquale, il "Toro di Sora" incantava con la maglia biancorossa. Eppure negli ultimi anni un altro Luiso, Alessio, aveva iniziato a ricalcare le orme del padre crescendo nel settore giovanile biancorosso prima di provare il salto in una prima squadra, il Sora Calcio con cui ha trovato l'esordio nel campionato d'Eccellenza. Prestazioni all'altezza del palmares del padre hanno portato il nome di Alessio all'attenzione di tanti top club e a spuntarla negli ultimi giorni è stato il Frosinone che lo ha messo sotto contratto per la sua Primavera.è un esterno d'attacco mancino, fumantino con una forte capacità di saltare l'uomo, e a cui non manca il senso del gol proprio come il padre. Tanti sono i gol segnati fra le categorie giovanili e l'Eccellenza partendo dalla destra e accentrandosi sul mancino in un'azione "alla Politano" che un po' ricorda fisicamente. Poco prima dello stop imposto al mondo del calcio dilettantistico è arrivato anche il provino con la Roma che lui, tifoso giallorosso, ha voluto celebrare sul proprio profilo instagram.Lanon è però stata l'unica società che ha provato a metterlo sotto contratto nelle ultime settimane. Un tentativo era stato fatto anche dallae dalla. L'obiettivo del ragazzo e della famiglia era infatti quello di rimanere legato o comunque non distante dal proprio territorio. Anche per questo a spuntarla è stato ilche da ieri lo ha messo sotto contratto e ha deciso di puntarci per la propria Primavera con un occhio alla Prima Squadra allenata da Sandro Nesta.