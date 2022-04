Difficile che Dries Mertens diventi un obiettivo concreto per la Lazio in estate. Il Napoli si starebbe infatti convincendo a sedersi al tavolo per prolungare di un altro anno il contratto in scadenza a giugno. Sarri aveva fatto anche il suo nome alla dirigenza biancoceleste, come possibile rinforzo d'esperienza per l'attacco. Il calciatore però si trova bene nella città partenopea. Se quindi i discorsi con il club di De Laurentiis proseguiranno, la possibilità di un suo addio in estate si riducono parecchio.