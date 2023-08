La Lazio aveva individuato in Arsen Zakharyan il profilo ideale per sostituire Milinkovic Savic. Centrocampista russo classe 2003 della Dinamo Mosca, un affare da circa 10/15 saltato nei giorni scorsi.- Il giocatore russo infatti, l'anno scorso quindicesimo in Ligue 1.il trasferimento di Zakharyan in Francia. La situazione di stallo con la Lazio ha raffreddato sempre di più la pista che poteva portare il classe 2003 in Serie A fino a farla saltare quasi definitivamente, lo Strasburgo si è inserito e ora è pronto ad affondare il colpo.- Intanto Claudio Lotito continua a lavorare per provare a soddisfare le richieste di Sarri: nella serata di ieri a Roma c'è stato un faccia a faccia di circa due ore e mezza tra il presidente e l'allenatore per pianificare la seconda parte di mercato.; se possibile il tecnico vorrebbe anche un esterno d'attacco. Al momento il nome sul quale si stanno concentrando gli sforzi è Samuele Ricci del Torino: l'ultima offerta della Lazio per il classe 2001 è di 15 milioni più 5 di bonus, la richiesta granata rimane di 25 totali e nellle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio. Intanto sfuma Zakharyan per il centrocampo, il russo è in trattativa con lo Strasburgo.