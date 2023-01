Si apre la pista Sanabria per la Lazio. O forse è il caso di dire riapre, visto che già in estate il nome del paraguayano era stato accostato ai biancocelesti come possibile vice-Immobile, prima di virare su Cancellieri. Secondo il Corriere dello Sport ora che il Torino sta parlando con la Roma di Shomurodov, la cessione del numero 9 granata, anche lui per altro con un passato in giallorosso, diventa uno scenario concreto.



Il problema per il club di Lotito però è sempre l'indice di liquidità. Serve un'entrata nelle casse della società e le possibilità sono due: o un versamento di liquidi o un introito da una cessione. Su quest'ultimo fronte, Fares resta con le valigie pronte. Il suo addio, in aggiunta ai sei mesi di stipendio risparmiati con il prestito di Kamenovic, garantirebbe i fondi necessari per muoversi sul mercato. A patto che la formula dell'operazione sia la stessa (o comunque meno onerosa) della cessione. In ogni caso se i discorsi per Sanabria con il Torino andassero in porto, al livello economico la Lazio non avrebbe più spazio per un altro innesto, a meno di un'ulteriore cessione o, come prima, di un versamento. Con l'arrivo del vice-Immobile si ridurrebbero quindi le possibilità di veder arrivare anche un terzino sinistro (e viceversa).