Come reso noto da Simone Inzaghi stesso, domani è previsto l'incontro con il presidente Lotito per decidere il futuro della panchina della Lazio. Sarà un appuntamento cruciale quello che come riporta Il Messaggero dovrebbe svolgersi a Villa San Sebastiano, residenza del patron biancoceleste. Quest'ultimo non si spingerà chissà quanto oltre per il tecnico piacentino, complici i risultati di questo finale di stagione. Con ogni probabilità l'offerta corrisponderà a 2,3 milioni di euro all'anno, praticamente quanto guadagnerà fino a giugno (bonus compresi). Si procede perciò verso un'offerta al ribasso visti anche i minori introiti di questa stagione. Ora la palla passa a Inzaghi.